🎥 "Hij kan Messi benaderen": jongeling krijgt enorm veel lof én kan ook vertederen met ultraschattige beelden

Spanje won de EK-finale met 2-1 van Engeland. De doelpunten kwamen van Nico Williams en invaller Oyarzabal. Lamine Yamal werd uitgeroepen tot jonge speler van het toernooi. Hij maakte indruk en vertederde achteraf ook.

Marc Degryse was vol lof voor Lamine Yamal: "Hij streelt de bal, het is bijna ongezien. Je kan bijna niet anders dan de vergelijking te maken met Lionel Messi. Allebei Barcelona, allebei linksvoetig, allebei al op jonge leeftijd doorgebroken."

"Yamal heeft alles om de records van Messi te benaderen", aldus de analist in Het Laatste Nieuws. En ook heel wat buitenlandse analisten zien Yamal wel degelijk heel ver komen. Die is pas zeventien en heeft al zijn eerste grote toernooi gewonnen.

Jongeling van zeventien in hart en nieren

Maar het jonkie blijft ook in de eerste plaats een jongen van zeventien. Het is bijna vertederend hoe hij ook na de EK-finale gewoon genoot van alles wat er gebeurde. En hij speelde ook met zijn kleine broertje onder meer.

Samen gingen ze aan de slag met confetti. Misschien wel dé beelden van dit EK, waaruit blijkt dat het niet altijd even serieus moet zijn. Yamal lijkt klaar voor een grote toekomst, maar kan de komende jaren alleen nog maar sterker en beter worden.

