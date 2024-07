Belgische tweedeklasser wil weer miljoenen uitgeven voor 17-jarig Noors talent

Volg Lommel SK nu via WhatsApp!

Lommel SK, eigendom van de City-groep, heeft een eerste bod uitgebracht op de 17-jarige Faniel Tewelde van de Noorse club Odd.

Volgens Noorse bronnen Nettavisen en TA zou het bod aanvankelijk zijn afgewezen, maar de Belgische club heeft haar zinnen gezet op een overeenkomst en plant nieuwe concrete stappen.

Tewelde heeft dit seizoen indruk gemaakt in de Eliteserien met dertien wedstrijden en drie doelpunten voor Odd. Ondanks zijn jeugdige leeftijd toont hij een aanzienlijk potentieel.

Odd bevindt zich momenteel in de onderste regionen van de Eliteserien en zou open kunnen staan voor de verkoop van hun talentvolle speler om met de transfersom de ploeg verder te versterken. Zijn marktwaarde wordt geschat op 2,5 miljoen euro.

Het is niet de eerste keer dat Tewelde in de belangstelling staat van buitenlandse clubs. Afgelopen winter toonde het Franse Reims interesse in de jonge aanvaller, maar toen besloot Odd het bod af te slaan. Nu heeft Lommel SK, dat onder leiding staat van voormalig Arsenal-profiel Steve Bould, een bod uitgebracht.

Uiteraard is het niet de eerste keer dat Lommel zo'n miljoenendeal op het oog heeft. De City Group investeerde al meerdere keren in jong talent om het daarna in Limburg te stallen.