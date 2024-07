'Het blijft maar duren: nog een sterkhouder wil vertrekken bij Anderlecht en heeft buitenlandse interesse'

Bij RSC Anderlecht is het stilaan alle hens aan dek. Heel veel nieuwkomers zijn er nog niet en de competitie komt steeds dichterbij. Ondertussen vertrekken er wel heel wat sterkhouders. Ook achterin wordt de spoeling stilaan dun.

Met Louis Patris is er mogelijk nog een andere verdediger die bij paars-wit zal verkassen. Venezia zou er Louis Patris graag bij willen hebben en de speler heeft volgens La Dernière Heure wel oren naar een (tijdelijke) overstap. Er zijn ook nog andere kapers op de kust voor de rechtsachter van Anderlecht.

Bij paars-wit lijkt hij ook in de nieuwe jaargang in de schaduw van Sardella te moeten gaan opereren, waardoor hij graag tot meer speelminuten zou willen komen. Patris kwam pas afgelopen zomer over van OH Leuven.

© photonews

Maar: ook Killian Sardella blijft mogelijk niet bij RSC Anderlecht. Hij gaat zijn laatste contractjaar in en paars-wit wil hem graag langer aan de club binden. Hij is een van de sterkhouders bij de club en dus moet dat deze zomer gebeuren.

Verschil tussen vraag en aanbod bij Sardella

Hem gratis laten vertrekken volgend jaar lijkt geen oplossing te zijn. Maar de eisen van Sardella liggen volgens de Waalse krant ver van wat Anderlecht wil bieden. En dus wordt het bibberen en beven voor de hoofdstedelingen.

De club wil hem niet kwijt, maar verschillende ploegen uit Duitsland hebben ondertussen ook al interesse getoond in de rechtsachter. Op die manier wordt de druk op Anderlecht natuurlijk enkel maar groter. Verdedigers hebben ze sowieso niet op overschot.