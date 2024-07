JPL-club in rouw: 51-jarige stadionomroeper komt om het leven

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Triest nieuws uit de voetbalwereld in België afgelopen weekend. Sporting de Charleroi heeft deze zaterdag kennis genomen van het overlijden van Jean-François Servais. Hij was de stadionomroeper van de club uit Henegouwen.

Servais lag sinds 7 juli in een coma na een scooterongeluk. Zijn broer legde uit dat hij “ernstige hersenschade” had opgelopen. Helaas overleefde hij zijn verwondingen uiteindelijk niet. Zijn broer Jean-Marc Servais maakte het droevige nieuws bekend op Facebook.

Triest overlijden

"Ik heb de enorme pijn om u aan te kondigen dat mijn kleine broertje Jean-François Servais is vertrokken om zich bij onze vader en moeder in de hemel te voegen om 17:28 uur op deze zeer trieste 13 juli. Ik ben er kapot van."

C'est avec une énorme tristesse que nous déplorons la perte de 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 Jean-Francois Servais, qui s'est envolé cette après-midi.



Bon dernier voyage, JF, tu resteras à tout jamais dans le cœur de toute la famille Zébrée qui ne t'oubliera pas.🦓🖤🤍 pic.twitter.com/fsCyq0QuFF — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) July 13, 2024

"Maar ik zal sterk blijven vanwege hem van wie ik zoveel hield. Een deel van mij stierf met hem. Mijn hele jeugd heb ik voor mijn 12 jaar jongere broertje gezorgd. Ik hou van mijn kleine broer voor altijd!", aldus Servais.

Jean-François was een grraag geziene gast in Charleroi. Als stadionomroeper kenden vele supporters hem. Ook de club is uiteraard aangedaan door het overlijden. Wij als redactie van Voetbalkrant.com betuigen graag ons medeleven aan familie en vrienden van Servais.