Ashimeru geeft eerste reactie na contractverlenging en laat weten waarom hij bij Anderlecht wil blijven

Majeed Ashimeru heeft zijn krabbel gezet onder een nieuw contract bij RSC Anderlecht. De middenvelder leek enkele maanden geleden nog één van de zekere vertrekkers. Maar de nieuwe overeenkomst heeft hij enkel en alleen aan zichzelf te danken.

Majeed Ashimeru was vorig seizoen helemaal naar de achtergrond verdwenen. Meer zelfs: sinds het vertrek van Vincent Kompany uit Brussel slaagde de 26-jarige Ghanees er niet in om zich echt door te zetten. Tot enkele weken voor de start van de play-offs.

Anderlecht kampte met een chronisch gebrek aan diepgang en creativiteit. Enter Ashimeru. De negenvoudig Ghanees international zorgde voor dat niet-benoembaar extraatje op het paars-witte middenveld. Of tenminste: tot zijn broze lijf opnieuw richting lappenmand verhuisde.

© photonews

"Ik ben enorm tevreden dat ik een nieuw contract heb getekend bij Anderlecht", reageert Ashimeru opgetogen. "Ik ben hier ondertussen meer dan drie jaar en Anderlecht is mijn thuis. Ook in Brussel ben ik heel gelukkig. Al zijn er misschien iets te veel winkels in de buurt. Ik ga nogal graag shoppen." (lacht)

Ashimeru twijfelde dan ook niet toen Jesper Fredberg met hem wou onderhandelen. "Wat me overtuigd heeft om te blijven? Dat is simpel: Anderlecht in zijn geheel. De fans zijn me altijd blijven steunen. Ze staan ook altijd achter de ploeg. In goede én kwade dagen. Dat hebben ze de voorbije seizoenen bewezen."

Hoe wil RSC Anderlecht Majeed Ashimeru fit houden?

Voor de volledigheid: de voorbije seizoenen lag Ashimeru telkens meerdere weken of zelfs maanden in de lappenmand. Ook hier is door paars-wit aan gedacht. De Ghanees zal een aangepast schema volgen. Op die manier moet komend seizoen dé grote doorbraak worden van de middenvelder in de basiself.