Belangrijke verandering met oog op volgend seizoen: KBVB kondigt nieuwe spelregel aan

Terwijl het Europees kampioenschap net afgelopen is, zal de Jupiler Pro League al op 26 juli weer beginnen. Club Brugge opent dan tegen KV Mechelen.

Dit weekend zal ook de Supercup plaatsvinden. Een duel tussen Club Brugge en Union SG, de winnaar van de JPL en de bekerwinnaar. Dat is het officieuze begin van de competitie.

De KBVB kondigde woensdag aan dat er wat zal veranderen met oog op volgend seizoen.

Woensdagochtend spraken Peter Willems, directeur Sport en Arbitrage, en Jonathan Lardot, technisch directeur van het Professional Arbitrage Departement, met de pers.

Technisch directeur Arbitrage Jonathan Lardot stelde de wijzigingen in de spelregels voor tijdens een persconferentie in het Proximus Basecamp, meldt de KBVB.

'De belangrijkste wijziging in de spelregels is dat, net zoals op het EK 2024, de aanvoerders het aanspreekpunt zijn voor de scheidsrechters om informatie te delen', klinkt het bij de voetbalbond. 'De scheidsrechter informeert de aanvoerders over belangrijke incidenten tijdens de wedstrijd.'

'Enkel de aanvoerders mogen – op een respectvolle manier – met de scheidsrechter spreken tijdens deze verduidelijking, of de scheidsrechters op eigen initiatief om informatie vragen. Spelers – op het veld en op de bank – en de leden van de staf die de rol van aanvoerder negeren en de scheidsrechter respectloos benaderen, zullen worden bestraft.'

✅ A new structure for our PRD

✅ Small adaptations in the laws of the game

✅ A test case for VAR images on television

✅ Captains are the only point of contact on the pitch



You can read every detail on the RBFA website.

🇳🇱 - https://t.co/InQKMfW55p

🇫🇷 - https://t.co/2ZRuw6piJE pic.twitter.com/Qvk0IyqAKE