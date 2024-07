Niet Anderlecht of Club Brugge: 'KVC Westerlo heeft persoonlijk akkoord met verdediger en wil miljoenen betalen'

Bij KVC Westerlo bewoog er deze zomer nog niet erg veel op de transfermarkt. Maar de club wil nu duidelijk wel uitpakken met de komst van een verdediger.

Nieuw kunnen we hem niet noemen, want het gaat over Emin Bayram. De Turk werd afgelopen seizoen ook al door Galatasaray uitgeleend aan Westerlo.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft de club uit de Kempen nu een persoonlijk akkoord met Bayram gevonden. Op clubniveau blijft het nog iets moeilijker.

Hij meldt dat Westerlo vier miljoen euro wil betalen voor de verdediger. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt ook op vier miljoen euro geschat.

Beide clubs zijn momenteel met elkaar aan het onderhandelen. Ook Club Brugge en Anderlecht zouden interesse hebben getoond, maar vissen dus achter het net.

🇹🇷 Belgian club has agreed personal terms with Emin Bayram for this summer and sent a €4M transfer fee offer in order to convince #Galatasaray and make the deal happen. Talks currently ON between both sides. #mercato #JPL #Gala #süperlig pic.twitter.com/fXJuasxyN5