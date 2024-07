OFFICIEEL: Dirk Kuyt in de wolken, Beerschot heeft weer versterking beet met middenvelder die afgelopen seizoen in CPL speelde

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De transfer zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het ook officieel. Beerschot maakte woensdagnamiddag de komst van Ewan Henderson bekend.

Beerschot deelde woensdag het nieuws mee dat Ewan Henderson nu officieel een speler van hen is. 'Middenvelder Ewan Henderson tekent een meerjarig contract bij Beerschot', begint de club op haar website.

'De 24-jarige Schot komt over van Hibernian in Schotland. Henderson speelde vorig seizoen in de Challenger Pro League toen hij werd uitgeleend aan KV Oostende.'

Bij KV Oostende speelde Henderson 30 wedstrijden waarin hij goed was voor zeven doelpunten. Dat deed hij als aanvallende middenvelder.

Coach Dirk Kuyt is duidelijk erg blij met de komst van Henderson. "Ewan is een speler met heel erg interessant profiel. In de wedstrijd tegen Oostende viel hij mij meteen op", zei hij volgens de clubmedia.

"We geloven ook dat hij nog veel potentieel heeft om zich verder te ontwikkelen. Ewan kan ook op meerdere posities uit de voeten. Dat maakt hem een goede aanvulling op onze kern. Hij verhoogt de concurrentie meteen op verschillende plekken", besluit Kuyt.