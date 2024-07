Rode Duivel met iconische goal voor nationale ploeg lijkt ook richting pensioen te gaan

Gaan we Nacer Chadli nog op een voetbalveld te zien krijgen? De 34-jarige polyvalente middenvelder/aanvaller zit na het einde van zijn contract bij Westerlo zonder club. En gezien de vele blessures lijkt een pensioen niet uit te sluiten.

De afgelopen twee seizoenen heeft Nacer Chadli geprobeerd zijn carrière nieuw leven in te blazen bij Westerlo. Eerst kwam hij op huurbasis van Trabzonspor, waarna hij definitief de overstap maakte. Ondanks zijn inzet werd Chadli voortdurend geplaagd door blessures, wat zijn prestaties beperkte.

Afgelopen seizoen kwam Chadli niet verder dan achttien wedstrijden, waarvan slechts negen als basisspeler. Zijn laatste optreden was begin maart, waarna hij opnieuw geblesseerd raakte en sindsdien niet meer in actie kwam.

Chadli's contract bij Westerlo liep eind juni af, en het is momenteel onduidelijk of hij zijn carrière zal voortzetten of ervoor kiest om met pensioen te gaan. Zijn voortdurende blessureproblemen maken de beslissing moeilijk en roepen vragen op over zijn toekomst.

Het zou opnieuw een man van de Gouden Generatie zijn die de schoenen aan de wilgen hangt na Eden Hazard en Marouane Fellaini. Al is het nog niet zeker wat Chadli's beslissing zal worden.

Op dit moment staan de clubs niet in de rij voor hem. Chadli zal wel altijd herinnerd worden aan die iconische goal tegen Japan, die de memorabele comeback afsloot op het WK in Rusland.