Toptransfer in de maak? 'Italiaanse grootmacht neemt contact op met duurste speler uit de JPL'

Bilal El Khannouss vertrekt deze zomer normaal gezien bij KRC Genk. Dat kondigde hij afgelopen seizoen al aan. Een Italiaanse grootmacht heeft contact opgenomen met de speler.

Bilal El Khannouss maakte de afgelopen seizoenen heel wat indruk bij KRC Genk. De aanvallende middenvelder hoopt deze zomer een mooie transfer te versieren.

Het bleef deze mercato eigenlijk nog opvallend stil rond El Khannouss, zeker aangezien hij afgelopen seizoen zelf al aangaf dat hij zou vertrekken.

Maar nu is er meer nieuws. Volgens transferexpert Damiano Er Faina zou Juventus contact hebben opgenomen met het 20-jarige talent van Genk.

Er zullen ongetwijfeld nog wel meer clubs zijn die zich deze zomer melden bij El Khannouss. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op maar liefst 30 miljoen euro, wat van hem de meest waardevolle speler van de competitie maakt.

El Khannouss was ook actief op het WK in Qatar met Marokko. Hij verzamelde al 14 caps. Bij Racing Genk speelde hij 93 wedstrijden waarin hij vier keer kon scoren en goed was voor 13 assists.