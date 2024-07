'Goudhaantje van Union SG maakt zich klaar voor transfer: Brusselaars hopen op 12 tot 15 miljoen euro'

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Cameron Puertas maakte afgelopen seizoen heel wat indruk bij Union SG. De aanvallende middenvelder kan op heel wat interesse rekenen en hoopt deze zomer nog een mooie transfer te versieren.

Union SG greep afgelopen seizoen weer net naast de titel. Toch waren er heel wat spelers die indruk wisten te maken. Zo bijvoorbeeld ook Cameron Puertas.

Zijn prestaties zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Ongeveer een maand geleden spraken we al over interesse van Stuttgart, maar daar kwamen Borussia Mönchengladbach en Fulham ook al bij.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil Borussia Mönchengladbach vooral doorduwen. De Duitse club stuurde al een aanbieding naar de speler afgelopen week vrijdag.

De club blijft nu met Puertas onderhandelen en wil graag ook tot een akkoord komen met Union. De Brusselaars zouden toch graag nog tussen 12 en 15 miljoen euro vangen voor de Spanjaard.

Zijn contract bij Union loopt volgende zomer af. Puertas heeft ook nog een serieuze aanbieding uit Saudi-Arabië op zak. Wordt ongetwijfeld vervolgd...