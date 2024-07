Ploeg van Stijn Stijnen verliest sterkhouder, maar vervangt hem door speler die ze ook bij Anderlecht erg goed kennen

Het is een belangrijke dag geweest voor de ploeg van Stijn Stijnen. Een sterkhouder vertrekt immers bij Patro Eisden, maar de ploeg uit de Challenger Pro League heeft al een vervanger gevonden.

Dat weet het aan te kondigen op zijn officiële website. "Patro Eisden bereikte een akkoord met de Noorse eersteklasser Sandefjord over de transfer van Stefan Sigurdarson. Na één seizoen zit het avontuur van Stefan Sigurdarson er dus op bij Patro Eisden. De spits die tien keer wist te scoren, verlaat onze club", klinkt het.

Met zijn tien treffers had de IJslander dus een groot aandeel in het feit dat Patro de Promotion Play-offs kon bereiken. Het werd daarin wel snel met de voeten op de grond gezet, maar het kan wel degelijk als een succes beschouwd worden voor Stijn Stijnen & co. Nu is het de uitdaging om daar op verder te kunnen bouwen.

Patro strikt meteen vervanger

Daar is wel een goede diepe spits voor nodig: Papa Demba Ndior is de vervanger van Sigurdarson. "De talentvolle spits van 19 jaar is na het vertrek van Stefan Sigurdarson onze nieuwe diepste man. Demba, die de 1m90 vlotjes overstijgt, heeft het profiel waar onze coach naar op zoek was. Groot, balvast en sterk in de duels."

Het spreekt dan ook voor zich dat Stijn Stijnen in de wolken is met de verschillende capaciteiten die deze nieuwe speler te bieden heeft. "Demba heeft het juiste profiel", is Stijnen er absoluut van overtuigd. "Een nummer 9 die groot is, scorend vermogen heeft en ook kan voetballen. We zijn zeer tevreden met zijn komst."

Stijnen blij met Senegalese parel

De Senegalees was bij het Tsjechische Banik Ostrava in de B-ploeg verzeild geraakt. Hij zocht al een tijdje naar een oplossing in België. Hij ging bij enkele clubs op proef en speelde zo ook een paar oefenwedstrijden tegen de RSCA Futures. Telkens wist hij te scoren tegen de jonge Anderlecht-garde.