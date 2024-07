🎥 X ontploft al meteen tijdens Supercup met kritiek op arbitrage na opmerkelijke fase

Met de Supercup is het seizoen in België officieel begonnen. Club Brugge nam het op Jan Breydel op als landskampioen tegen bekerwinnaar Union SG. En ook in het nieuwe seizoen lijken arbitrage en VAR wel degelijk hun rol gaan spelen.

In de wedstrijd tussen Club Brugge en Union SG was er meteen heel wat te doen over de strafschop die de Brusselaars kregen en waardoor Union SG dankzij Puertas op voorsprong kwam. Want was dat wel een elfmeter waard?

Romero maakte de fout op Kabangu en de bal ging op de stip. De VAR bekeek de zaak zeer lang, maar besliste uiteindelijk om niet tussen te komen. En dus kon Union SG daardoor ook meteen op voorsprong komen.

0️⃣-1️⃣ | Union SG krijgt een lichte penalty, Cameron Puertas zet hem om! 👇🟡 #CLUUSG #Supercup pic.twitter.com/Xh5DbsBWyV — DAZN België (@DAZN_BENL) July 20, 2024

Op de sociale media regende het meteen reacties over de beslissing. X ontplofte zowat en er kwam daarbij veel kritiek op de VAR en arbitrage. "Als we hier al een strafschop voor gaan geven ...", was de algemene teneur.

We geven u graag een overzichtje annex bloemlezing van een aantal van de reacties die we te lezen kregen. Velen vonden het geen elfmeter, sommige anderen vonden het dan weer wél honder procent strafschop. Een aantal meningen op een rij:

Wat een goedkope duik, het niveau van de arbiters en de var blijft maar achteruit gaan ! — Sören (@TheSorenB) July 20, 2024

Hij neemt heel zijn been mee in zijn loop, “lichte penalty” 😂



Gewoon penalty, punt. — Kevin (@kvandenhaute) July 20, 2024

Het niveau van de refs blijft constant zoals vorig jaar: ondermaats. Dit is toch nooit penalty. Ik ben bijna zeker dat meerdere refs zelfs fluiten voor een schwalbe. #CLUUSG — VdW (@VDW1) July 20, 2024

100% penalty en mooi getrapt, zegt @kindt_jintl. — Lennert Beuckelaere (@LennertbLennert) July 20, 2024