Beerschot doet wat het moet en wint van Griekse eersteklasser

Beerschot speelde donderdagavond de memorial Marc Steenackers tegen OFI Kreta. De club uit Antwerpen kon met 3-1 winnen.

In de eerste kwam Kreta op voorsprong, nadat het al een doelpunt afgekeurd zag worden. Kort voor de pauze kon Thibaud Verlinden de bordjes alweer gelijkhangen.

20 minuten voor het einde van de wedstrijd kon Charly Keita, op aangeven van Verlinden, een voorzet tegen de touwen koppen. Tom Reyners kwam nadien nog oog in oog met de Griekse doelman en maakte er nog 3-1 van.

Coach Dirk Kuyt was tevreden. "Ik vond dat we nog goede voorbereidingswedstrijden hadden gespeeld, maar dat werd niet altijd vertaald in een positief resultaat. We hebben van die wedstrijden geleerd. Er is écht hard gewerkt", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

"Het zal niet vanzelf komen. En dat we moeten groeien is een feit, maar het DNA van Beerschot blijft behouden. Dat wil zeggen veel aan de bal. Natuurlijk gaat dat niet elke match lukken, maar onze principes blijven we trouw. Na de rust hebben we onze wil kunnen opleggen, tegen een Griekse eersteklasser."