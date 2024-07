JPL-ploegen stomen zich klaar: Thibaud Verlinden zorgt voor optimisme bij Beerschot, maar STVV slikt stevige opdoffer

De JPL-ploegen stomen zich volop klaar voor de competitiestart. Zo ook Beerschot en STVV. Dat doen ze wel met verscheidene resultaten in aanloop naar die eerste speeldag.

Het zijn niet enkel de topploegen in ons land voor wie het belangrijk is om er op de eerste speeldag te staan. Sterker nog, voor de zogenaamde kleinere clubs is het proritair om in het begin van het seizoen al punten te sprokkelen, zodat ze niet in de problemen komen. Zijn Beerschot en STVV al klaar voor de competitiestart?

Beide clubs hebben alleszins vrijdag nog een oefenwedstrijd afgewerkt. Hieronder kan u het relaas van beide partijen vinden. Beerschot nam het op tegen Griekse OFI Kreta, terwijl STVV zich wilde meten met het Duitse Keulen. Voor slechts één van deze Belgische clubs heeft er in hun oefenpot een overwinning in gezeten.

Beerschot - OFI Kreta 3-1

Beerschot heeft de memorial Marc Steenackers gewonnen. Nochtans dwarrelde de botsende trap van Isaka over Matijas in doel. Beerschot moest dus achtervolgen, maar mag zijn handen kussen dat het met Thibaud Verlinden overeengekomen is om zijn contact te verlengen. Een schuiver in de korte hoek van de winger en 1-1.

Dat was de ruststand. Na de pauze koos Beerschot voor het offensief. Een doelpunt had Verlinden al beet, hij deelde dan ook nog maar een assist uit. Op zijn voorzet kon Charly Keita twintig minuten voor affluiten de 2-1 binnenkoppen. In blessuretijd stuurde Cagro Reyners op doel af en die legde koelbloedig de eindstand vast.

FC Keulen - STVV 3-0

In het Duitse Euskirchen was FC Keulen uit de Tweede Bundesliga de tegenstander van STVV. Een stifter van Lemperle deed de Kanaries even voorbij het openingskwartier al achtervolgen. Dat lukte niet bijster goed. Het enige wat STVV kon was nog even de spanning erin houden, maar die was 10 minuten na rust ook weg.

Het knappe doelpunt van Downs op aangeven van Ljubicic was goed voor de 2-0. Dietz bracht in het slotkwartier de stand op 3-0. Nadien had Sint-Truiden nog wel zijn beste kans uit de wedstrijd, maar de eerredder bleef uit.