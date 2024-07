Standard raakt niet voorbij Norwich City: dit zijn de lessen die moeten getrokken worden

Standard heeft zijn voorbereidingsseizoen afgesloten met een gelijkspel tegen Norwich City, afgelopen zaterdag in Sclessin. De Rouches, die vermoeid leken, zullen meer tempo moeten maken om Racing Genk volgende zondag te kunnen bedreigen.

Standard speelde zijn laatste voorbereidingswedstrijd afgelopen zaterdag op Sclessin tegen Norwich City. De opstelling gekozen door Ivan Leko was dezelfde als in Nijmegen, een verdediging met 3 (of 5), O'Neill als enige verdedigende middenvelder en een aanvallend trio bestaande uit Brahim Ghalidi, Ilyes Ziani en Soufiane Benjdida.

We tekenden present in Luik en merkten een aantal zaken op. Een stand van zaken voor de Rouches: aanvallend ontbreekt er duidelijk iets bij het stamnummer 16. Scherpte, snelheid in de uitvoering, ritme, intelligentie in het spel.

© photonews

De keuzes zijn niet goed genoeg, er zijn te veel balcontacten. De spelers leken wel vermoeid door de zware trainingsbelasting onder Leko. Matthieu Epolo straalt niet bepaald zekerheid uit, maar hoeft niet veel te doen.

Meer frisheid, intensiteit en ritme tonen

Er waren weinig echte kansen, maar wel een mooie poging van Kuavita, tot corner verwerkt door de doelman van de tegenpartij. Andere acties voelden dan weer niet goed aan, en opnieuw was er een gebrek aan precisie in de laatste pass. Standard kreeg kansen om schade aan te richten, maar deed dat veel te zelden.

Op vrij logische wijze werd er geen goal meer gescoord in de wedstrijd tegen Norwich City, waardoor beide teams op een gelijke stand blijven. Standard zal meer frisheid, intensiteit en ritme moeten tonen om Racing Genk volgende zondag zorgen te baren.