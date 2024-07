Al ophef voor hij er is: 'Standard ziet akkoord nabij met verrassende aanvaller'

Patryk Klimala nadert een contract bij Standard de Liège. Zijn komst is echter verre van onomstreden aan de oevers van de Maas. Toch lijkt de kans groot dat hij eerstdaags zal tekenen bij de Rouches.

Standard Luik is nog steeds op zoek naar een aanvaller in dit tussenseizoen. Grejohn Kyei is al bij de Rouches gekomen, maar Lebo Mothiba heeft geen overeenstemming bereikt met het bestuur dat de vertrekken van Wilfried Kanga en Kelvin Yeboah moet opvangen.

Volgens journalist Tomasz Włodarczyk gaan de Luikenaars door met de komst van Patryk Klimala. Hij is een 25-jarige Pool die actief is bij Slask Wroclaw en zou heel snel een contract kunnen tekenen in de Vurige Stede.

© photonews

De inwoner van Swidnica heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Hij viel al op bij Jagiellonia in 2018 en werd uiteindelijk voor 4 miljoen naar Celtic Glasgow getransfereerd. Na moeilijke tijden in Schotland bloeide hij op in de MLS met 14 doelpunten en 11 assists in 64 wedstrijden voor de New York Red Bulls.

De laatste maanden moeilijkheden

Klimala voegde zich daarna bij Hapoel Beer Sheva, voordat hij vorige zomer terugkeerde naar zijn land. Hij heeft twee zeer moeilijke seizoenen achter de rug, zowel op het gebied van speeltijd als doelpunten - zijn laatste goal dateert al van september 2023.

Zijn profiel is ook geen unanieme keuze binnen de clubleiding, die desalniettemin in vergevorderde onderhandelingen zijn. Maar bij de supporters zijn de zorgen nog groter. De naam van Klimala zal voor altijd verbonden blijven met een incident dat enkele maanden geleden plaatsvond in de Israëlische competitie. Na een doelpunt vierde de speler met wat leek op een nazigroet. Hij ontkende en beweerde dat zijn gebaar verkeerd werd geïnterpreteerd, maar de viering liet weinig ruimte voor twijfel.

"Ne fait pas l'unanimité" mdr tu m'étonnes. Mais bon... Si c'est pas cher... 😂 #Klimala pic.twitter.com/g1H2GYRb1T — Dr.Breuh (@DrBreuh) July 21, 2024