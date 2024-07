Supporters Club Brugge hebben er nu al genoeg van: "Wraken die clown"

Met de Supercup is het seizoen in België officieel begonnen. Club Brugge nam het op Jan Breydel op als landskampioen tegen bekerwinnaar Union SG. En ook in het nieuwe seizoen lijken arbitrage en VAR wel degelijk hun rol gaan spelen.

In de wedstrijd tussen Club Brugge en Union SG was er meteen heel wat te doen over de strafschop die de Brusselaars kregen en waardoor Union SG dankzij Puertas op voorsprong kwam. Want was dat wel een elfmeter waard?

Romero maakte de fout op Kabangu en de bal ging op de stip. De VAR bekeek de zaak zeer lang, maar besliste uiteindelijk om niet tussen te komen. En dus kon Union SG daardoor ook meteen op voorsprong komen. En dus kwam er meteen heel wat reactie op de zaak.

Bodycam, maar geen Europees niveau?

Maar er is nog heel wat meer kritiek gekomen tijdens de wedstrijd. Bram Van Driessche had weliswaar een bodycam aan, maar schoot volgens de supporters van Club Brugge wel meermaals te kort in hoe hij de wedstrijd floot.

Zeker een aantal fouten van spelers van Union SG waren er volgens de fans van blauw-zwart te veel aan. Zo zouden er meer gele kaarten moeten zijn uitgedeeld en hadden er zelfs rode kaarten kunnen vallen voor Brusselaars.

Brammetje bewijst nog maar dat Belgische refs nooit een Europees niveau gaan aankunnen.#CLUUSG — Anfiro1 (@Anfiro_1) July 20, 2024

Man die niet meer op het veld mocht staan scoort. Op wat wachten we @ClubBrugge??? Wraken die clown #cluusg — Bart Delcoo (@BartDeCoo) July 20, 2024

De toon is gezet voor de var en arbitrage 24-25. Lardot gaat werk hebben! Moesten ze echt Nasa werkonbekwaam schoppen voor er dubbel geel kwam? Penalty van den Aldi, offside goal, want midden in de actie… #CluUSG — Tom (@Tom__FCB) July 20, 2024

Wat een wanvertoning van de refs. Laten we het slagervoetbal van Union ook niet vergeten #CLUUSG — Da Minion (@DaBananaMinion) July 20, 2024

Penalty die er geen was en een speler die scoort die een rode kart had moeten hebben ja het niveau is gezet voor de pintjes league #CLUUSG — broes_collects_ (@BroesHk) July 20, 2024

Amai tis al moeilijk om bij te houden wie er geel moest hebben en al van de pleine moest zijn van union #CLUUSG — kga kik et é zeggn (@kga_ke_zeggen) July 20, 2024

Al zijn er ook kritische geesten die kritiek geven op de kritiek van Club Brugge:

Conclusie na #CLUUSG is vooral dat Club-supporters nog altijd snel verongelijkt doen wanneer ze iets tegen krijgen terwijl ze het kot zouden afbreken moest hetzelfde in hun voordeel niet gefloten worden. Triestige bende. — Kevin (@kvandenhaute) July 20, 2024