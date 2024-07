Hoe Gent uiteindelijk Anderlecht en Leuven de loef afsteekt voor toptarget

Minstens drie teams uit de Jupiler Pro League zouden er graag Aimé Omgba bijhebben. Die heeft een prima seizoen gespeeld in Nederland en loopt zo in de kijker van veel scouts. Zijn team wilde hem echter niet zomaar laten gaan.

De 21-jarige aanvallende middenvelder Omgba staat al een tijdje op de radar van diverse ploegen. Een paar weken geleden werd er al gesproken over de mogelijke interesse van Oud-Heverlee Leuven, dat hem naar Den Dreef wilde loodsen.

Afgelopen winter wilde RSC Anderlecht hem ook al inlijven, om hem in eerste instantie bij de RSCA Futures in te schakelen. OH Leuven was lange tijd zelfs de grootste kanshebber op het binnenhalen van hun favoriete doelwit waar meerdere miljoenen mee gemoeid zijn.

Meer dan drie miljoen euro alles samengeteld

KAA Gent forceerde uiteindelijk de doorbraak. De speler schermde de voorbije week met een juridische procedure om weg te raken bij zijn Nederlandse club waar Carl Hoefkens de plak zwaait. Uiteindelijk zal het zover niet komen.

Een bod van 2,5 miljoen euro bleek onvoldoende om hem in huis te halen, maar nu zou er voor een basisbedrag van 2,8 miljoen euro wél een vergelijk gevonden te zijn. Daar zouden nog eens 300.000 euro aan bonussen bijkomen.

© photonews

Bovendien krijgt NAC Breda ook nog eens tien procent op de doorverkoop, waardoor ze mogelijk later ook nog eens langs de kassa kunnen passeren. Sam Baro en Gent hebben zich in deze zaak dus wel kapitaalkrachtig opgesteld.

Op die manier wisten ze de andere clubs te snel af te zijn. AZ Alkmaar was ook geïntereseerd, maar deed geen bod. En ook OH Leuven kon er niet uitkomen met de club uit Breda, ook al hadden ze een persoonlijk akkoord met Omgba.

Adelbrieven in Nederland

De 21-jarige middenvelder heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van 1,5 miljoen euro. Hij komt uit de jeugd van NAC, maar speelde daarvoor ook nog onder meer bij de jeugdlichtingen van Feyenoord en NEC Nijmegen.

Afgelopen seizoen was hij met acht doelpunten en zeven assists in 32 wedstrijden van groot belang voor NAC Breda in de strijd om promotie. Nu gaat hij het dus een keertje proberen op het hoogste niveau in het buitenland.