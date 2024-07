Jonas De Roeck spreekt meteen klare taal over fans van Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC speelde afgelopen weekend een oefenmatch tegen Parma. De 1-2-nederlaag stoorde trainer Jonas De Roeck alvast niet.

De vriendschappelijke wedstrijd tegen het Italiaanse Parma werd een heruitgave van de finale van Europacup II in 1993, maar ook nu trok Royal Antwerp FC aan het kortste eind.

Trainer Jonas De Roeck had uiteraard op meer gerekend, maar was zeker niet ontevreden over wat zijn ploeg tijdens deze wedstrijd liet zien.

“We zijn goed gestart en konden meteen wat creëren, met een mooi doelpunt tot gevolg”, klonk het bij Gazet van Antwerpen. “Het resultaat is dan ook niet wat telt. Veel hebben we niet weggegeven tegen een sterk Parma.”

Het was een korte, maar heel zware voorbereiding, zo gaf De Roeck nog mee. Heel wat jongens kregen het fysiek misschien wat moeilijk, maar bleven er wel voor gaan. “Het is nu vooral kwestie om fris te zijn tegen zondag. Over het algemeen ben ik dus wel tevreden.”

Volledige kern van Antwerp inzetbaar

De Roeck hield Ilenikhena uit voorzorg nog aan de kant, hij heeft last van irritatie aan de knie, maar in principe is de hele kern beschikbaar voor de eerste competitiewedstrijd zondag in Charleroi.

De eerste passage op de Bosuil was alvast een meevaller voor De Roeck. “Het was schitterend. Wat opviel, maar wat ik ook al wist, is dat het publiek de ploeg op sleeptouw neemt als het even wat moeilijker gaat op het veld”, besloot de trainer.