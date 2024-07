'Laifis legt mooi aanbod uit JPL naast zich neer en kiest voor totaal ander avontuur'

Laifis speelde sinds 2016 bij Standard. Hij kwam 284 keer in actie voor de Waalse club, scoorde 16 keer en deelde ook 11 assists uit.

Zijn contract liep af, waarna hij op zoek ging naar een nieuwe werkgever. Er kwam van OH Leuven ook een aanbod uit de Jupiler Pro League.

Aan Den Dreef lag er een contract voor twee seizoenen, met een optie voor een extra jaar, klaar, maar volgens transferjournalist gaat Laifis er niet op in.

De verdediger zal volgens Tavolieri nu kiezen voor een avontuur in Saoedi-Arabië. Al-Khaleej FC zou hem een mooi aanbod gedaan hebben.

OH Leuven haalt dus geen tweede opvallende transfer binnen, nadat het eerder er wel in slaagde om Birger Verstraete vast te leggen.

🇨🇾 ❌ Kostas Laïfis REJECTED Oud Heverlee Leuven’s 2 years deal + one as an option offer!

🇸🇦 The ex-#RSCL central back’s now expected to join Al-Khaleej FC in Saudi Arabie. #SPL

⏳ Wait&See… #mercato #OHL #JPL https://t.co/1gztm59SvB pic.twitter.com/NU5Lk7h59r