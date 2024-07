Ontdek hoe Mohamed Messoudi en Sven Vandenbroeck samenwerken om succes te behalen bij Zulte Waregem

Het komende seizoen zal Mohamed Messoudi als T2 proberen de promotie af te dwingen met Zulte Waregem. De voormalige speler van Zulte Waregem wil nu vanuit een andere rol succes behalen.

Stap voor stap.

Sven Vandenbroeck is bij Zulte Waregem de trainer die de promotie moet proberen af te dwingen. Dit gaat hij niet alleen doen, maar samen met Mohamed Messoudi als rechterhand. “Ik kende Sven niet, maar het eerste telefoongesprek verliep heel positief”, zegt Messoudi daarover.

“Ik zal de coach zo veel mogelijk ondersteunen. Daarbij wordt het zaak om zijn voetbalvisie over te brengen naar de spelersgroep. Hierbij is het dan ook wel de bedoeling dat ik geleidelijk ook zelf enkele accenten zal leggen, maar laten we niet op de feiten vooruitlopen”, toont hij zich ambitieus tegenover Het Nieuwsblad.

De groep doorlichten

“Voor mij is het dan ook wel belangrijk om iedereen wat beter te leren kennen. Zo heb ik de voorbije weken ook wel gebruikt om de groep in zijn geheel door te lichten en te ondervinden waar we eventueel nog wel wat versterking kunnen gebruiken. Toch hebben we ook wel heel wat jongens met enorm veel potentieel”, toont Messoudi geloof in de spelersgroep.

“We proberen nu stap voor stap concrete tactische richtlijnen in het team te slijpen. Daarnaast is het ook aan mij om de stilstaande fases voor mijn rekening te nemen", geeft Messoudi meer uitleg bij zijn taken.