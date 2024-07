Union SG kondigt aan waar de ploeg zijn Europese wedstrijden zal spelen

In het Zwitserse Nyon werd geloot voor de derde voorronde van de Champions League. Union SG speelt tegen Slavia Praag, vorig seizoen de nummer twee in de Tsjechische competitie.

De heenwedstrijden vindt plaats op 6 of 7 augustus en 13 augustus is de terugwedstrijd. Wie eerst thuis zal spelen moet nog bevestigd worden. Union zal haar thuismatch afwerken in het Lotto Park, zo laat de club weten op haar officiële kanalen.

“We spelen de thuiswedstrijd in het Lotto Park. In het Koning Boudewijnstadion, waar we onze resterende Europese thuiswedstrijden zullen spelen, is het veld momenteel nog niet klaar. We danken Anderlecht voor deze oplossing”, klinkt het.

“Als we ons kunnen kwalificeren tegen Slavia, zijn onze mogelijke tegenstanders Lille, Fenerbahçe, Lugano, Salzburg of Twente. Die loting vindt al plaats op 5 augustus, voor de eerste wedstrijd tegen Slavia Praag.”

Union raadt de fans ook aan om nog geen reis naar Tsjechië te boeken. “De mogelijke thuiswedstrijden in de derde kwalificatieronde van de Champions League van Slavia Praag en Sparta Praag staan op dit moment in dezelfde week gepland. En dat zou kunnen betekenen dat de wedstrijden tussen Union en Slavia geherprogrammeerd worden.”

"Slavia Praag eindigde vorig seizoen op de tweede plaats, twee punten achter stadsrivaal Sparta Praag", voegt de club er nog aan toe. "In 2022 speelde Slavia nog de kwartfinales van de Conference League. Het verloor toen tegen Feyenoord. Vorig seizoen ging de oudste ploeg van Tsjechië in de achtste finales van de Europa League eruit tegen AC Milan."