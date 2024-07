Nog een seizoen bij PSV blijven... zal het niét worden: 'Deze drie Europese topclubs zijn klaar om toe te slaan en Bakayoko binnen te halen'

Johan Bakayoko is én blijft gegeerd wild op de transfermarkt. De Saoedische clubs werden zonder pardon wandelen gestuurd, maar een verlengd verblijf bij PSV zou eveneens verbazen.

Het is mogelijk dat ik gewoon bij PSV zal blijven en pas volgende zomer zal vertrekken

Bovenstaande quote is er eentje die Johan Bakayoko moét zeggen. "Ik wil zo snel mogelijk een stap hogerop zetten", is namelijk niets iets wat in goede aarde zou vallen in en rond Eindhoven.

Het is immers een zekerheid: Bakayoko stuurde Saoedische zakken vol met geld wandelen, maar zijn ambitie ligt een pak hoger dan de Nederlandse Eredivisie. Of dan een bijrol spelen in de Champions League.

🇧🇪 Let's proceed in order of interest...

🇩🇪 Johan Bakayoko’s still a name very appreciated by Kompany & Eberl despite #FCBayern needs to sell wingers before moving on him.

⚪️ #RBLeipzig keep discussion going these last weeks.

🔴🦅Bakayoko’s name stays in #LFC list…

🇧🇪 Been… https://t.co/OnCvLPedBf pic.twitter.com/u4AwLRFWOV — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 22, 2024

Sacha Tavolieri weet dat er wel degelijk enkele clubs zijn die het dossier van dichtbij volgen. Maar minstens even belangrijk: een transfer zal wellicht pas voor ergens diep in augustus zijn. Het kostenplaatje, weet u.

Vincent Kompany staat wekelijks in contact met Bakayoko. The Prince probeerde de flankaanvaller eerder al naar Burnley FC te halen en reserveert voor hem alvast ook een plaatsje in de kleedkamer bij Bayern München.

Waar ligt de toekomst van Johan Bakayoko?

Maar er is concurrentie. Ook RB Leipzig en Liverpool FC zijn nog steeds geïnteresseerd in de Rode Duivel. Nog een zekerheidje: de kassa zal deze zomer rinkelen in Eindhoven.