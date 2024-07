'Here we go': Fabrizio Romano komt met meer details over recorddeal van Antwerp

Woensdag raakte plots bekend dat George Ilenikhena naar AS Monaco zou trekken. Transferexpert Fabrizio Romano kwam met dat nieuws.

Antwerp zal 20 miljoen euro vangen voor hun 17-jarige aanvaller. Hij werd één jaar geleden nog voor 6 miljoen euro gehaald bij Amiens SC, en zo doet The Great Old dus een goede zaak.

Later op de dag kwam de transferguru met meer informatie. Hij zou dinsdagnamiddag zijn medische tests al afleggen in Frankrijk. Later op de dag tekent hij het contract.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op zo'n 10 miljoen euro geschat. In totaal speelde hij 50 wedstrijden bij Antwerp waarin hij goed was voor 14 doelpunten.

Als hij voor 20 miljoen euro de deur uitgaat, maakt dat van hem ook de duurste uitgaande transfer ooit bij Antwerp. Arthur Vermeeren stond eerst bovenaan die lijst. Hij werd voor 18 miljoen verkocht aan Atletico Madrid.

