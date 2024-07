Jonas De Roeck zegt wat ambities van Antwerp zijn voor volgend seizoen

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Antwerp eindigde afgelopen seizoen op de zesde plaats. Nieuwe coach Jonas De Roeck hoopt opnieuw in de Champions' Play-offs te zitten.

Afgelopen seizoen eindigde Antwerp op de derde plaats in de reguliere competitie. De play-offs verliepen echter heel wat minder, waardoor The Great Old op plaats zes eindigde.

Meteen na het seizoen nam Mark Van Bommel afscheid en nam Jonas De Roeck over. Hij vertelde bij Het Laatste Nieuws wat de ambities voor volgend seizoen zijn.

"De top zes en zo ver mogelijk geraken in de beker", begint De Roeck. "Eigenlijk kan ik dat nu nog niet voor de volle honderd procent zeggen. We moeten afwachten wat de transferperiode brengt en hoe de ploeg definitief vorm krijgt."

"Daar zijn we volop mee aan de slag. Het bestuur, de scouting, de staff, de spelers,... Pas dan kunnen we zeggen waar onze ambities mogen liggen", gaat de coach verder.

"Zijn er keuzes gemaakt om financieel gezond te worden en heeft dat gevolgen voor het sportieve, dan zullen we dat zo beoordelen. Maar de Champions’ Play-offs halen, moet altijd het doel zijn", is De Roeck duidelijk.