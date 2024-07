OFFICIEEL: Standard haalt versterking bij KV Mechelen, "We zien hem absoluut niet graag vertrekken"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard heeft alweer nieuwe versterking voorgesteld. David Bates is sinds woensdag officieel een Rouche.

Het hing al een hele tijd in de lucht, maar woensdag werd het ook officieel bekendgemaakt. David Bates is vanaf nu officieel een speler van Standard.

Beide clubs maakten de overgang bekend op hun sociale media. 'De Schotse verdediger heeft een contract van 3 seizoenen ondertekend aan de boorden van de Maas', klinkt het bij Standard.

Bij KV Mechelen, dat volgens Sudinfo slechts 500.000 euro zou ontvangen, benadrukken ze dat het de wens van de speler was om te vertrekken.

"We zien David absoluut niet graag vertrekken", begint Sportief Directeur Tim Matthys op de clubwebsite. "Maar wanneer ik zijn entourage benaderde om te praten over een contractverlenging dan ging die deur heel snel dicht."

"Toen Standard zich meldde was David heel duidelijk dat hij enkel en alleen naar daar wilde. Hij kan daar financieel een schitterende zaak doen en hij wilde dat niet laten schieten. Het is jammer, maar dat moeten we aanvaarden. Toch ben ik ook dankbaar voor zijn inzet en toewijding voor onze mooie club", besluit Matthys.