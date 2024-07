Beerschot stelt nieuwe hoofdsponsor voor en die trakteert meteen de fans

Beerschot opent het seizoen in de Jupiler Pro League tegen OH Leuven. Morgen wordt de nieuwe uitrusting aan het grote publiek voorgesteld.

Star Casino zal vanaf dit weekend op de voorkant van de truitjes van Beerschot prijken. Vanaf 1 januari 2025 moet het echter uitwijken naar de achterkant, door de nieuwe wet rond gokreclame. Yelo blijft wel als sponsor aan boord.

“Elk partnership is voor Beerschot van belang, maar uiteraard zijn we verheugd met een nieuwe hoofdsponsor in zee te kunnen gaan en in verschillende richtingen de slagkracht te versterken”, klinkt het op de website van de club.

“De Star Casino foundation zal in samenwerking met Beerschot uitgerold worden”, vertelt CEO van Beerschot Thorsten Theys. “Daarbij zal Beerschot een centrale en verbindende rol opnemen. We willen de kansen vergroten daar waar ze schaars zijn.”

“En we willen met onze mogelijkheden als club een omgeving creëren die kansen biedt voor kinderen en jongeren in verschillende facetten. Net zoals op het veld moet je eerst kansen creëren alvorens te kunnen scoren.”

“Om dit heuglijke nieuws te vieren, zal Star Casino 10 vaten bier trakteren aan onze fans. Vanaf 1 uur voor de wedstrijd zijn pintjes in het stadion gratis zolang de voorraad strekt!”, voegt de club er nog aan toe.