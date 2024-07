Brian Riemer en Anderlecht kunnen maar niemand vinden om deze positie in te vullen: "Niemand binnen de club pusht daar harder voor dan ik"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht is nog helemaal niet klaar op de transfermarkt. De club zoekt nog versterkingen op het veld, maar ook naast het veld.

Anderlecht speelt zaterdag haar eerste competitiewedstrijd tegen STVV. Paars-wit zal dit moeten doen met een elftal, dat er binnen een maand al helemaal anders kan uitzien.

Op het veld moet er dus versterking komen, vooral achteraan en in doel. Maar ook naast het veld willen ze er nog iemand bij.

"Niemand binnen de club pusht harder om een extra assistent dan ik", begint Brian Riemer bij Het Laatste Nieuws. "Er moet iemand extra bij in de staf. Alleen slagen we er nog niet in om de juiste man te vinden."

Riemer ziet het niet als een teken van wantrouwen dat Anderlecht er een assistent bij wil. "Mochten ze niet tevreden zijn over mijn werk, zouden ze me toch ontslaan?"

"Kijk: zwakke leiders zoeken zwakke raadgevers. Sterke leiders laten zich omringen met sterke persoonlijkheden. Ik wil een sterke leider zijn, ik zoek dus geen ja-knikkers", besluit hij.