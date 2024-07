Johan Boskamp begreep er niets van: "Wat een grap was dat, ongezien"

De Jupiler Pro League is ondertussen terug begonnen dit weekend, maar ook de Olympische Spelen zijn al op gang gekomen. Feest bij de sportliefhebbers thuis, ook bij Johan Boskamp.

De Olymische Spelen zijn van start gegaan, en op vrijdag ook de Jupiler Pro League. Club Brugge en KV Mechelen hielden elkaar op een 1-1 gelijkspel.

Dagen vol met sport, geweldig voor de sportliefhebbers hier. Ook Johan Boskamp kan er goed van genieten. Hij vertelde bij Het Belang van Limburg naar welke sporten hij het liefst kijkt nu.

"Hockey, zwemmen, atletiek, volleybal, noem maar op. Sporten die ik normaal gezien minder volg, maar wel tijdens de Spelen. Naar het wielrennen en het voetbal kijk ik natuurlijk ook."

Al verliep de openingswedstrijd van het Olympisch voetbaltoernooi niet zoals gepland. Marokko nam het op tegen Argentinië. De Argentijnen scoorden in de 106e(!) minuut de 2-2 en zo leek de wedstrijd gespeeld.

Maar dat bleek niet waar te zijn. De scheidsrechter had de wedstrijd stilgelegd nadat supporters bommetjes op het veld wierpen na de gelijkmaker van Argentinië. De fans moesten het stadion verlaten, maar er werd blijkbaar nog niet afgefloten. Na twee uur werd de gelijkmaker dan toch nog afgekeurd voor offside.

Johan Boskamp begreep er niets van. "Wat een grap was dat. Ik had die wedstrijd afgezet in de veronderstelling dat ze op 2-2 was geëindigd. Later op de avond hoorde ik op het nieuws dat Marokko met 2-1 gewonnen had. Ik begon die nieuwslezer uit de lachen: het was 2-2, idioot. Bleek dat die gozer toch gelijk had. Ongezien."