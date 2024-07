OFFICIEEL: Anderlecht neemt afscheid van een overbodige speler

Na zijn tijd bij de jeugdopleidingen van Beerschot, PSV en Zulte-Waregem, besloot Mohamed Bouchouari om in 2018 naar RSC Anderlecht te trekken.

De rechtsback, die zich bij de U21-kern voegde, trok vervolgens naar F91 Dudelange, waar hij in 2019 de groepsfase van de Europa League speelde. In december 2020 keerde hij terug naar Anderlecht.

Bouchouari, die tijdens het seizoen 2022-2023 werd uitgeleend aan FC Emmen, speelde afgelopen seizoen nog 21 wedstrijden in de Challenger Pro League met RSCA Futures.

Maar Bouchouari wordt in november 24 jaar en kan dus niet langer spelen voor de U23 van Anderlecht, tenzij hij de plek inneemt van een 'wild card'-speler. Paars-wit dacht er eerder al aan om hem te laten vertrekken.

Maar nu is het ook officieel. Mohamed Bouchouari trekt naar Rodez in de Ligue 2. Hij heeft een contract van drie jaar getekend bij de club.

โœ๏ธ ๐— ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ผ : Bienvenue Mohamed Bouchouari !



Latéral droit technique et rapide de 23 ans, il arrive du @rscanderlecht (D1 Belge) ๐Ÿ‘‹



International Belge en U18 et U19, il a disputé 6 rencontres d'@EuropaLeague ๐Ÿ˜



Plus d'informations ๐Ÿ‘‰ https://t.co/U82mI9iBNC…