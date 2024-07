Toby Alderweireld doet enkele rake uitspraken over zijn toekomst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Toby Alderweireld begint aan zijn laatste contractjaar bij Royal Antwerp FC. Het is nu al uitkijken naar wat er dan zal gebeuren.

Toby Alderweireld staat tot midden 2025 onder contract bij Royal Antwerp FC, maar wat er daarna komt, daar is hij nog helemaal niet aan uit.

“Antwerp wordt sowieso mijn laatste club. Ofwel stop ik na dit seizoen, ofwel ga ik straks nog eens rond de tafel zitten om over een verlengd verblijf te praten”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Wanneer hij de knoop zal doorhakken, is nog niet geweten. “Op dit moment ben ik alleen maar gefocust op het nieuwe seizoen. Ik wil straks vooral op een mooie manier afscheid kunnen nemen. De mensen verwachten hier veel van mij.”

Nooit meer verhuizen

Het zou kunnen dat die beslissing er snel komt. “Als ik voel dat er sleet op komt, dan zal ik de knoop snel kunnen doorhakken. Ik ga mijn carrière echt niet op een krampachtige manier proberen te rekken. Vooral om te vermijden dat ze op een bepaald moment tegen mij komen zeggen: 'Ga maar met pensioen, Toby. Het is goed geweest.' Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden.”

Alderweireld wil in het voetbal blijven, maar een job als coach hoort daar niet bij. “Dat heb ik aan mijn vrouw en kinderen beloofd. Een coach heeft nog minder vrije tijd dan een voetballer. Het slorpt bovendien al je energie op.”

Na een lange carrière wil Alderweireld zijn gezin op de eerste plaats zetten. “Ons leven speelt zich nu in Antwerpen af, en dat zal niet meer veranderen. We willen echt nooit meer verhuizen. En als coach heb je dat soort zaken niet in de hand.”