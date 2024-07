Vertrouwen bij Cercle Brugge is enorm: "Daar hoeft geen moment aan getwijfeld worden"

Cercle Brugge speelde donderdag 1-1 gelijk tegen Kilmarnock in de tweede kwalificatieronde voor de Europa League. Cercle kan het een week later afmaken in eigen huis.

Cerlce Brugge speelde donderdag haar eerste Europese wedstrijd in 14 jaar tijd. Na 90 minuten in Schotland werd het 1-1.

Het enige doelpunt voor groen-zwart werd gescoord door Kazeem Olaigbe. Hij kapte zich goed vrij en kon het leer nadien heerlijk in de verste hoek werken. De aanvaller heeft veel zin in het nieuwe seizoen. "Ik wil dit seizoen sowieso meer minuten maken", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Wie de favoriet is om door te stoten? "Dat zijn wij uiteraard, daar hoeft geen moment aan getwijfeld te worden. We hebben veel meer kwaliteit in huis."

"Zij zetten wel druk, maar wij hadden de bal en deden er ook goede dingen mee. Volgende week bij ons thuis moeten we gewoon de kansen afmaken en dan is de volgende ronde een zekerheid."

Maar eerst volgt nog een competitiewedstrijd tegen KVC Westerlo. "We willen de start niet missen, want we weten dat de competitie minstens even belangrijk is voor ons. Het is belangrijk dat we nu goed rusten, eten en slapen en dan uitgerust op Westerlo op het veld komen."