Castro-Montes speelt open kaart over hoe storend het is om geen twee punten voorsprong op Club Brugge te pakken

Concurrenten die Club Brugge zagen gelijkspelen tegen KV Mechelen, rekenden zich al een voorsprong van twee punten rijk bij het begin van het seizoen. Dan moet je wel nog altijd zelf winnen.

Een dag na de draw van Club Brugge heeft ook Union ondervonden dat een overwinning niet op bestelling komt. Opvallend toch: de nummers 1 en 2 van vorig seizoen die op de openingsspeeldag al half struikelen tegen een op papier haalbare kaart. Alessio Castro-Montes van Union SG zoekt na de 0-0 bij Dender naar verklaringen.

"Misschien is het wel eigen aan het begin van het seizoen. Zeker uit bij een promovendus spelen is in het begin altijd tricky. We wilden een goede start nemen. We konden meteen twee punten voorsprong nemen op Club Brugge. Dat is nu niet gebeurd, dat is een beetje jammer", betreurt de rechterwinger de gemiste kans.

Castro-Montes trekt nog geen conclusies

Moeten we dan tot het besluit komen dat Union dit seizoen toch wat minder zal zijn dan de voorgaande jaren? "Het is nog maar de eerste wedstrijd, ik denk niet dat we echt conclusies moeten trekken." Het is ook de vraag hoezeer ze bij Union in hun hoofd gezeten hebben om meteen een bonus te pakken op de rivaal uit Brugge.

"We focussen zeker gewoon op onszelf. Als speler weet je wel wat er in die wedstrijd in Brugge gebeurd is." Tegelijkertijd weten ze bij Union als geen ander dat de competitie in het Belgische voetbal maar het halve werk is. "We hebben vorig seizoen gezien dat het nog niets wil zeggen als je veel punten voor ligt in de reguliere competitie."

Union laat na om de toon te zetten

Het belang van de uitslag in Denderleeuw moet dus ook niet overschat worden, maar een overwinning was een fijner begin geweest. "Het was toch gewoon een opportuniteit voor ons om de toon te zetten. Dat is jammer genoeg niet gelukt."