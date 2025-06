Weg bij Dender zonder een minuut te spelen, maar speler weet wat hij wil: "Derde promotie pakken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vorig jaar in juni liep Michaël Lallemand een dubbele enkelbreuk op. Hij kwam nooit in actie voor FCV Dender.

Het noodlot sloeg vorig jaar toe voor Michaël Lallemand. Op de slotspeeldag van de play-offs zat hij voor de eerste keer in de selectie. Aan spelen kwam hij echter niet toe, waardoor hij een seizoen zag voorbijgaan zonder dat hij ook maar één minuut officieel in actie kwam.

“Toen ik die zware blessure opliep, wist ik snel waar ik aan toe was”, vertelt Lallemand aan Het Nieuwsblad. Pas drie weken geleden sloot hij weer aan bij de spelersgroep.

“Het smaakte als een overwinning dat ik opgenomen werd in de selectie voor de slotmatch tegen KV Mechelen. Uiteraard had ik dolgraag nog enkele minuten mogen opdraven om zo op het veld afscheid te nemen van de club. Nu goed, dat was de keuze van de coach en die accepteer ik.”

Lallemand past echter niet meer in de toekomstplannen van Vincent Euvrard. Toch heeft hij al een idee waar hij volgend seizoen wil spelen. De aanvaller, 32 ondertussen, zou graag terugkeren naar de ploeg waar alles voor hem begon.

“Een terugkeer naar Eupen? Dat sluit ik niet uit. Dat ligt in mijn achtertuin en dat zou fijn zijn, al vormde de afstand voor mij nooit een struikelblok. Ik neem nu even afstand van het voetbal en laat mijn makelaar zijn werk doen. Ik vierde een promotie met Antwerp en eentje met FCV Dender. Ik zie het best zitten om ook nog een derde ploeg aan een promotie te helpen.”