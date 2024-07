Nilsson doet het verhaal uit de doeken hoe hij vervanger van Thiago werd en heeft wat te zeggen over Club-supporters

Club Brugge haalde Gustaf Nilsson als vervanger van Thiago en de Zweed was ei zo na meteen matchwinnaar tegen KV Mechelen. Zijn kopbal in de extra tijd strandde op de dwarsligger.

Nilsson reageert op zijn eerste competitiewedstrijd voor blauw-zwart op het YouTube-kanaal van Club Brugge. "Jammer genoeg hebben we niet gewonnen. Het was wel leuk om de supporters van Club Brugge aan mijn kant te hebben. Het was leuk om hun steun te voelen, in plaats van dat ze tegen mij zijn", lacht de aanvaller.

Het is voor hem vooral uitkijken naar de topaffiches. Dan zal het Jan Breydelstadion pas helemaal kolken. "Ik weet dat de fans voor een geweldige sfeer zullen zorgen in de topmatchen en ons zullen pushen om nog beter te worden." In principe neemt het dan nog een extra gradatie aan als de Champions League-matchen eraan komen.

Transfer Thiago snel bekend

Het is eigenlijk voor het eerst sinds zijn periode bij Brondby dat Nilsson opnieuw voor een ploeg speelt die duidelijk van in het begin van het seizoen de titel ambieert. "Club is natuurlijk een grote club in België. Het had Thiago vrij vroeg verkocht. Mijn manager had dat opgemerkt. Toen ze ons contacteerden, was de keuze duidelijk."

Nilsson had er dan meteen zijn zinnen op gezet om naar Club Brugge te komen. "Na mijn laatste seizoen bij Union wilde ik een stap vooruit zetten." Het helpt dat er ook wat andere Scandinaviërs aanwezig zijn. Onder andere met de Deense middenvelder Casper Nielsen was er contact voorafgaand aan de transfer.

Club heeft nu een Nilsson en een Nielsen

"Ik heb wat berichten uitgewisseld met Casper en we hebben ook enkele keren gebeld. Qua integratie is er met niemand een probleem geweest, het zijn allemaal goede jongens."