'Standard wil gaan shoppen in eigen land en heeft oog laten vallen op spits uit de CPL'

Standard moet met een minimum aan financiële middelen toch een goede kern samenstellen voor het nieuwe seizoen. Nu willen de Rouches een speler bij RWDM gaan halen.

Standard is al erg actief geweest op de transfermarkt. De Rouches konden al voornamelijk spelers transfervrij bij de club halen.

Maar Standard is nog niet klaar op de zomermercato. Het is al geweten dat ze in Luik hun oog hebben laten vallen op Ilay Camara van RWDM.

Volgens Het Laatste Nieuws is Standard nu ook geïnteresseerd in RWDM-spits Makhtar Gueye. De Rouches hebben nog aanvallende versterking nodig.

De Luikenaars zouden hem willen huren met aankoopoptie, maar RWDM wil alleen onderhandelen over een definitieve transfer.

De vraagprijs zou 2 miljoen euro bedragen. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt ook op 2 miljoen uro geschat. Afgelopen seizoen was hij goed voor 11 doelpunten in 35 wedstrijden.