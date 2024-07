Wim De Coninck trekt een opvallende conclusie over de eerste speeldag

De eerste speeldag in de Jupiler Pro League is achter de rug. Veel spektakel was er echter niet te zien in de acht wedstrijden.

Amper doelpunten, veel draws, weinig voetbal vooruit. De eerste speeldag van de nieuwe jaargang in de Jupiler Pro League stelde stevig terug. Wim De Coninck trok alvast een opvallende conclusie in De Ochtend op Radio 1. “Vooral de ploegen waarvan verwacht werd dat ze het moeilijk zouden hebben, kunnen met een goed gevoel de week in”, wist hij te vertellen. De tijd om een ploeg klaar te stomen was gewoon weg te klein. “Veel coaches haalden aan dat de competitie te vroeg begonnen is, waardoor ze nog niet voldoende tijd hadden om automatismen in te studeren.” Westerlo was de uitzondering op dit alles. Zij scoorden drie keer en ook daar was er met Timmy Simons een nieuwe trainer. Zij waren de grootste verrassing van deze speeldag. “Tegen uitgerekend Cercle Brugge, de revelatie van vorig seizoen, was Westerlo heel efficiënt. Dat is opmerkelijk omdat Cercle zo goed als ongewijzigd is ten opzichte van vorig seizoen. Denkey staat er nog altijd in de spits en Muslic is er nog altijd coach.” Die prestatie zal Westerlo moed geven. “Ook andere ploegen zoals Dender, Beerschot en Kortrijk, waarvan verwacht werd dat ze het moeilijk zouden hebben, kunnen met een goed gevoel de week in trekken.” Laat ons hopen dat er volgend weekend meer spektakel te zien is op de Belgische velden.