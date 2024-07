Het vertrek van Kawabe bij Standard: een goede zet op financieel vlak, maar ook sportief gezien?

Hayao Kawabe verlaat Standard en keert terug naar Sanfrecce Hiroshima. Financieel gezien een goede zaak voor de Rouches. Op sportief vlak ook?

Het nieuws zal binnenkort officieel worden bekendgemaakt. Na slechts één seizoen op Sclessin zal Hayao Kawabe de Belgische competitie verlaten en terugkeren naar de club waar hij werd opgeleid, Sanfrecce Hiroshima, in Japan.

Standard, dat een jaar geleden 1,5 miljoen euro aan Wolverhampton betaalde, zal 3,5 miljoen euro ontvangen net als een percentage bij een eventuele doorverkoop.

Financieel gezien, is Standard winnaar

Een mooie financiële zet van de Rouches. Maar Kawabe is een speler die beslissend kan zijn, zelfs in een zeer slechte wedstrijd. Hij kan een duel helemaal alleen openbreken.

Het type speler dat trouwens ontbreekt in de selectie van Ivan Leko. De Kroaat blijft herhalen dat hij graag "een game changer" in zijn team zou hebben, iemand die in staat is de wedstrijd te doen kantelen met een individuele flits.

© photonews

Hayao Kawabe heeft enkele grote momenten gehad om Standard uit benarde situaties te halen, maar de Japanner was ook niet de speler waarop je altijd kon rekenen wanneer het nodig was. En wanneer hij een slechte dag had, kon Kawabe volledig onzichtbaar worden.

Ondanks zijn zeven doelpunten en negen assists in alle competities vorig seizoen (16 keer beslissend zijn voor het Standard van vorig seizoen is een opmerkelijke prestatie), had Hayao Kawabe te veel afwezige periodes. Ivan Leko zou kunnen profiteren van de nieuwe aanwinsten.

Ook op het veld?

Viktor Djukanovic en Sotiris Alexandropoulos kwamen maandag goed aan in Luik om hun contract te ondertekenen. De Montenegrijn is een winger die eerder voor gevaar en techniek zal zorgen, terwijl de Griek een middenvelder is die iets dieper speelt dan Kawabe, maar die hem concurrentie had kunnen bieden in de huidige selectie.

Beide spelers zullen worden uitgeleend met aankoopoptie. Er zal 3 miljoen euro nodig zijn om die van de Griek te lichten, bijna 4 miljoen euro voor die van de Montenegrijn.

Zoals geweten is, bestaat de selectie van Ivan Leko uit enkele spelers die vorig seizoen al bij de club waren, transfers en jonge spelers die tot voor kort nog onderaan het klassement stonden in de Challenger Pro League. De coach zal dus meer dan ooit nood hebben aan betrouwbare spelers.

Hoewel de dossiers niet nauw verbonden zijn, zou Standard heel goed kunnen profiteren van de deal rond Kawabe als de twee aanwinsten erin slagen om samen de statistieken van Kawabe te evenaren (of zelfs te overtreffen), en tegelijkertijd consistenter zijn dan hem.