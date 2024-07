OFFICIEEL: Roman Yaremchuk vertrekt bij Club Brugge dat enorm veel verlies maakt

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Het zat er nu al een tijdje aan te komen, maar nu is het ook officieel bekendgemaakt. Roman Yaremchuk heeft zijn transfer naar Olympiacos beet.

Bij Club Brugge kon Roman Yaremchuk nooit overtuigen. Blauw-zwart ging de spits in de zomer van 2022 voor maar liefst 17 miljoen euro halen bij Benfica.

In zijn eerste seizoen kon de Oekraïner in 22 competitiewedstrijden slechts twee keer scoren en drie assists geven. Toch te weinig voor een spits van 17 miljoen euro.

Afgelopen seizoen werd hij dan maar uitgeleend aan Valencia. In Spanje speelde hij in totaal 29 wedstrijden, waarin hij goed was voor vier doelpunten.

Hij wou nog wel blijven, maar dat ging niet door. Dus moest Club Brugge op zoek naar een oplossing. Trabzonspor toonde interesse, maar daar wou Yaremchuk zelf weet niet naartoe.

Uiteindelijk kwam Olympiacos ook nog opdagen, en deze keer was het wel goed. Club Brugge deelde dinsdag zelf mee dat de transfer is afgerond. Volgens Transfermarkt zal de Griekse ploeg 2 miljoen euro betalen + 3 miljoen euro aan bonussen.