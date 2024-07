OFFICIEEL: KV Kortrijk heeft beet en haalt versterking bij KAA Gent

KV Kortrijk heeft versterking gehaald bij KAA Gent. Bram Lagae wordt een nieuwe pion in de Kortrijkse verdediging.

We hadden eerder deze week al bericht over een mogelijke move van Bram Lagae naar KV Kortrijk. Het zat er dus al even aan te komen, maar nu werd het ook officieel bekendgemaakt.

Bram Lagae wordt voor een jaar door KAA Gent uitgeleend aan KV Kortrijk. Beide clubs deelden dat mee op hun sociale media.

Het grootste deel van zijn jeugdopleiding genoot hij bij KAA Gent. Dat verliep erg goed en hij stootte uiteindelijk ook door naar de A-kern, waar hij al acht optredens voor maakte.

Vorig seizoen werd hij een halfjaar uitgeleend aan de Franse tweedeklasser USL Dunkerque. Nu kiest hij voor een avontuur bij KV Kortrijk.

Hij tekende ook een contractverlenging bij de Buffalo's. "Bram heeft goeie stappen gezet tijdens zijn uitleenbeurt in Duinkerken en heeft ook een goeie voorbereiding achter de rug", vertelde Arnar Vidarsson, Manager Sports op de clubwebsite van Gent.

"We zijn blij dat hij zijn contract heeft verlengd omdat we in hem geloven. Nu heeft hij nood aan speelminuten op weer een niveau hoger. In eerste klasse voetballen is de volgende stap in zijn evolutie", besluit hij.

𝗕π—₯π—”π— π—Ÿπ—”π—šπ—”π—˜ π—žπ—’π— π—§ 𝗑𝗔𝗔π—₯ π—žπ—©π—ž



De 20-jarige Belgische centrale verdediger komt dit seizoen op huurbasis over van KAA Gent. ✍️



πŸ“Alle info over deze transfer via de link ⬇️https://t.co/FhvNJfA7xS#KerelsStrijdenDoor πŸ”΄βšͺ️ pic.twitter.com/grsd9qxmWy — KV Kortrijk (@kvkofficieel) July 31, 2024