Matte Smets weet wat er nog moet veranderen bij KRC Genk de komende weken

KRC Genk kon haar eerste competitiewedstrijd niet winnen. Het werd 0-0 na een thuiswedstrijd tegen Standard.

Na de wedstrijd klonk er even een klein fluitconcert van de thuisfans. Niet lang, maar toch al een klein signaal van het publiek. Matte Smets had dit ook gehoord.

"Ja, wij zijn natuurlijk ook wel wat teleurgesteld", begon hij bij ons na afloop. "We willen altijd winnen en we hebben de kansen gehad om dat te doen. Dan ben je sowieso teleurgesteld, zowel de fans als de spelers."

Er stond een bijzonder jonge ploeg op het veld, ontbrak er niet wat ervaring in het team? "Nee dat denk ik niet. We misten ook veel spelers door de Olympische Spelen en jongens die op de Copa America zijn geweest."

"Ik denk dat je tegen Standard al wel kon zien wat we willen doen. Zeker in de eerste helft, toen kregen we ook veel kansen", gaat de verdediger verder.

Smets zegt ook te weten wat er de komende weken nog moet veranderen. "We moeten nu nog iets meer onze automatismen trainen. We hebben vier weken gehad, maar dat is best kort, zeker als er een nieuwe coach komt. Alles moest er nu snel in. Voor de rest zeker ook niet vergeten om onze kansen af te maken."