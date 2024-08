RB Leipzig heeft geruchten over El Khannouss ook gehoord, en komt met reactie erop

Op dit moment is Bilal El Khannouss met Marokko op de Olympische Spelen, maar zou hij na zijn terugkeer nog steeds een speler van Genk moeten zijn. Maar voor hoelang nog?

Bilal El Khannouss (20 jaar) is nog steeds een speler van Racing Genk op 1 augustus. Iets wat weinig volgers van onze competitie hadden voorspeld. Al meerdere seizoenen is de Marokkaan één van de meest opvallende spelers in de Jupiler Pro League en al meerdere transferperiodes wordt hij genoemd bij verschillende Europese clubs.

Recente geruchten stuurden El Khannouss naar RB Leipzig. Sommige bronnen hadden zelfs al vermeld dat er gesprekken gevoerd werden, maar volgens Leipzig is daar niets van waar.

Sportief directeur van de club, Rouven Schröder, heeft zich uitgelaten over El Khannouss bij Sky Sport. "Bilal is een geweldige speler die zijn stempel heeft gedrukt in België, maar het feit is dat er momenteel volledig andere prioriteiten zijn", verklaarde hij.

"Op dit moment is hij geen thema bij de club", concludeerde Schröder. Het blijft afwachten wat Leipzig zal doen als, zoals Fabrizio Romano aankondigt, Dani Olmo naar FC Barcelona voor 55 miljoen euro.

Momenteel zit hij dus nog in Parijs voor de Olympische Spelen. Volgens Transfermarkt is El Khannouss nog steeds de meest waardevolle speler uit de JPL. Zijn marktwaarde wordt op 30 miljoen euro geschat.