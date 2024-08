Transfer lijkt in kannen en kruiken: dan legt Foket zijn medische tests af bij Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thomas Foket wordt een nieuwe speler van Anderlecht. Hij zal vrijdag zijn medische tests afleggen.

De transfer van Thomas Foket naar Anderlecht zit in de laatste fase. Volgens Het Nieuwsblad zou de speler vrijdag zijn medische tests afleggen.

Als daar niets aan het licht komt, tekent hij een contract van drie jaar. De rechtsachter zal niet al teveel geld kosten. Er wordt gesproken van een bedrag rond de 3 miljoen euro.

Bij Stade Reims was hij afgelopen seizoen geen vaste basisspeler meer. In totaal kwam hij er wel 189 keer in actie en kon hij ook één doelpunt maken.

De Franse club kaapte hem in 2018 voor 3,5 miljoen euro weg bij KAA Gent. Met de Buffalo's won hij de Beker van België en de competitie.

Killian Sardella zou zijn contract ook verlengd hebben bij Anderlecht, waardoor de twee dus sowieso concurrenten zullen zijn dit seizoen.