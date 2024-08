'Club Brugge gaat voor twéé toptalenten van Standard en het gaat de goede kant uit'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge wil een groot talent wegkapen bij Standard. Zijn situatie bij de Rouches kan blauw-zwart helpen. En er zou zelfs nog een tweede talent op komst kunnen zijn bij blauw-zwart.

Bij Standard wordt de naam van Noah Makembo al even genoemd als een van de grootste beloftes van de academie. Seizoen na seizoen maakt de aanvallende middenvelder vooruitgang. De afgelopen maanden heeft hij zijn debuut gemaakt bij SL 16.

Ondertussen zit hij al aan 26 wedstrijden in de Challenger Pro League. Maar de 17-jarige speler zou zijn ontwikkeling kunnen voortzetten bij Club Brugge. Dat team is ondertussen al bijna helemaal rond met de jongeling.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou hij er een contract van drie jaar gaan tekenen, ook Sudpresse ziet de deal helemaal goedkomen. De situatie van het 'grote talent' bij de Rouches zou zijn vertrek wel eens kunnen bespoedigen.

Miljoentje voor tweede talent

Normaal gezien ging Noah Makembo deel gaan uitmaken van de A-kern, maar dat is niet gebeurd. Bij Club Brugge zou hij op termijn wél kunnen gaan doorstromen richting A-kern, maar Club NXT speelt ook alvast in de Youth League en dat is ook een ervaring.

Bovendien zou er mogelijk nog een tweede toptalent de overstap kunnen gaan maken. Oscar Olivier zou ook de overstap maken. Hij speelde wel al een keer in de A-kern en blauw-zwart zou een miljoen euro voor hem willen betalen.