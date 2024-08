De kassa rinkelt bij OH Leuven: 'Belgisch talent trekt naar de Serie A'

OH Leuven had het afgelopen seizoen niet gemakkelijk. Het team uit Leuven ontsnapte maar net aan de Play-downs.

Op de transfermarkt zijn ze nu goed bezig om een competitieve kern samen te stellen voor het nieuwe seizoen. Maar er zullen ook vertrekkers zijn.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zal Sagrado binnenkort een contract tekenen bij Venezia, in de Serie A. Maandag vertrekt hij om de deal af te ronden.

Op dinsdag zal hij er zijn medische tests afleggen. Er ligt een contract van vier jaar klaar voor de rechtervleugelspeler. OH Leuven zou 2 miljoen euro ontvangen, plus 500.000 euro aan bonussen.

Afgelopen seizoen was hij een basisspeler bij OH Leuven. In totaal speelde hij 36 wedstrijden voor de club waarin hij twee keer kon scoren en goed was voor een assist.

✈️ 🇧🇪 Richie Sagrado travel on Monday to Italy in order to complete his deal in #VeneziaFC !



🏥 Medical tests and signing time will take place on Tuesday with a 4 years contract ready as revealed on 10th July if all goes to plan.



✅💰 #OHL will get 2M€ + €500K as a bonus +… pic.twitter.com/2bUzU1teE2