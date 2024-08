Dit is het bedrag dat Antwerp voor Jurgen Ekkelenkamp gaat krijgen, coach Jonas De Roeck had nog grote plannen met hem

Jurgen Ekkelankamp zal binnenkort naar Udinese trekken. Antwerp-coach Jonas De Roeck ziet het liever niet gebeuren.

Jurgen Ekkelenkamp trekt binnenkort naar het Italiaanse Udinese. Als zijn medische tests goed verlopen, zal de transfer gewoon doorgaan.

Antwerp-coach Jonas De Roeck had de middenvelder graag gehouden. "Jurgen had er een goeie voorbereiding opzitten en was geliefd binnen de groep. We wilden dit seizoen graag zijn statistieken opdrijven", vertelde hij volgens Gazet van Antwerpen.

Maar de coach begrijpt het ook wel. "Deze transfer is een opportuniteit voor hem en de club. Jurgen droomde ervan om ooit de stap naar Italië te zetten, terwijl Antwerp financieel een goede zaak doet."

Volgens de krant zal The Great Old vijf miljoen euro opstrijken voor Ekkelenkamp. Als de middenvelder vertrekt, wil dat zeggen dat Tjaronn Chery naar de 10 kan verschuiven.

"Dat klopt, al zijn het twee verschillende types. Jurgen teerde op zijn loopbereik, slimme infiltraties en recuperaties in balverlies. Het is nu aan anderen om op te staan. We zijn genoeg gewapend voor de opdrachten die eraan komen", besluit De Roeck.