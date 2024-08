Dit zullen de fans niet graag horen: 'KRC Genk krijgt miljoenenbod binnen voor goudhaantje, speler zelf wil tekenen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk zal mogelijk nog een van zijn goudhaantjes verliezen dit seizoen. Zakaria El Ouahdi staat in de belangstelling van SL Benfica.

Momenteel zitten Bilal El Khannouss en Zakaria El Ouahdi samen op de Olympische Spelen met Marokko. Van El Khannouss wordt verwacht dat hij een transfer maakt.

Maar ook El Ouahdi zou een stap hogerop kunnen zetten. Zo kan het zijn dat straks beide spelers niet meer terugkeren naar Limburg.

Er was al geweten van Portugese interesse in El Ouahdi. Die is nu erg concreet geworden. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil SL Benfica de speler nu echt naar de Portugese hoofdstad halen.

KRC Genk en Benfica zijn momenteel druk aan het onderhandelen. De club uit Lissabon zou zelfs al een eerste bod van 8 miljoen euro hebben gedaan.

De wens van de speler zou zijn om bij Benfica te tekenen. De 22-jarige rechtsachter kwam ongeveer een jaar geleden aan bij Genk, dat hem toen overnam van RWDM.

Sindsdien speelde El Ouahdi 27 wedstrijden voor Genk, waarin hij vier assists gaf. Zijn marktwaarde wordt op 4,5 miljoen euro geschat. Voor Genk zou zijn vertrek geen goed nieuws zijn. Enkel Ken Nkuba kan zijn positie nog invullen en hij is op dit moment geblesseerd.