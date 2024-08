"Ik ben verliefd geworden op deze club": Philippe Clement en Rangers FC kondigen groot nieuws aan

Philippe Clement heeft het naar zijn zin in Schotland. De coach heeft vrijdag zijn contract bij Rangers FC verlengd. Hij tekende bij tot 2028.

Afgelopen seizoen eindigde hij tweede in de competitie, net achter de grote rivaal, Celtic. Rangers verloor ook de bekerfinale van Celtic.

De League Cup werd wel gewonnen, wat ook zijn eerste prijs werd bij de club. Het bestuur is duidelijk wel erg tevreden met zijn prestaties.

"Ik heb een heel open en transparante relatie met het bestuur - in elke vergadering die we hebben gehad, voel je de passie en het verlangen om de club beter te maken en dat geldt ook voor mij", reageerde de coach bij de clubwebsite.

"Ik ben verliefd geworden op de club, de fans, het stadion en de stad. Ik zie een enorm potentieel en nu moeten we de club beter en sterker maken in elke afdeling, dat is ons doel, en we zitten allemaal op één lijn wat dat betreft", besluit Clement.

In België won hij als hoofdcoach eerst de Jupiler Pro League met KRC Genk, om nadien naar Club Brugge te trekken. Daar werd hij nadien nog twee keer Belgisch kampioen mee.

Our journey together continues. It's an honor and privilege to extend my contract with this beautiful legendary club. Let's keep building, together. 🔴⚪🔵 @RangersFC pic.twitter.com/oaJ5IPObbF