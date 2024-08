OFFICIEEL Basisplek tegen Anderlecht levert speler van STVV contractverlenging op

STVV heeft vandaag linksbuiten Adam Nhaili een contractverlenging laten tekenen. Het is de vierde talentvolle Kanarie die bijtekent.

Adam Nhaili goochelde voor het eerst met een bal bij het lokale ploegje in zijn woonplaats Andenne. Al snel kwam hij op de radar van de scouts van Standard, om in 2020 te kiezen voor het project van STVV. Vanuit de jeugd dribbelde Adam zich een weg naar de A-kern.

Vorig jaar maakte Adam Nhaili als linksbuiten een uitstekende indruk in de voorbereiding en zat hij regelmatig in de wedstrijdselectie. In de bekerwedstrijd tegen Francs Borains en de competitiewedstrijd tegen Westerlo mocht hij voor het eerst proeven van het voetbal op het hoogste niveau.

In de aanloop naar dit seizoen trok Nhaili die lijn door. Dat resulteerde in een eerste basisplaats op de openingsspeeldag in Anderlecht. “Bij onze supporters is Adam één van de gekendste jeugdige talenten”, weet sportief directeur André Pinto.

“We kennen hem als een dribbelvaardige en technisch begaafde speler, die er altijd op uit is om offensief gevaar te stichten. Als 18-jarige heeft hij nog heel wat groeimarge. Als club geloven wij volop in zijn potentieel.”

In de voetsporen van Abou

Nhaili is na Hugo Lambotte, Arthur Alexis en Matt Lendfers het vierde talent dat in het tussenseizoen een contract(verlenging) tekent. Op die manier bouwt STVV aan haar ploeg van de toekomst.

Adam heeft de ambitie om een volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling: “Sinds ik in Sint-Truiden aankwam heeft de club een duidelijk project voor mij uitgetekend. In de jeugdwerking ben ik op een professionele en warme manier begeleid.”

“En vorig jaar heb ik veel geleerd van een speler als Aboubakary Koïta. Net als Abou wil ik met de bal aan de voet de actie maken en de tegenstander opzoeken. Mijn doel is om dit seizoen zoveel mogelijk speelminuten te maken en regelmatig een assist te geven of een doelpunt mee te pikken.”